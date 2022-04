Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టిడిపి పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు మాజీ మంత్రి యనమల రామకృష్ణుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రివర్గ కూర్పుపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. జగన్ ది చాయ్ బిస్కెట్ క్యాబినెట్ అని, ఇంతకు ముందు ఏపీ లో ఉంది పప్పెట్ క్యాబినెట్ అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. జగన్ క్యాబినెట్ లో మంత్రులకు స్వేచ్ఛ లేదని పేర్కొన్న యనమల రామకృష్ణుడు ప్రజల్లో వైసిపి పట్ల నెగిటివిటీ ఉందని, అందుకే పార్టీలో కొంతమంది తిరగబడే ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటూ వ్యాఖ్యానించారు.

English summary

Yanamala Ramakrishnudu made interesting remarks on the AP cabinet that Jagan cabinet is a Chai biscuit cabinet. before Puppet Cabinet has been in the AP , he said. Jagan claimed that there was no freedom for ministers in the cabinet