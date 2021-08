Jagan cheated ap youth : నిరుద్యోగ ఉద్యమంలో భాగస్వామ్యం కావాలని లోకేష్ పిలుపు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ యువత పోరుబాట పట్టింది . ఏపీలో నూతన జాబ్ క్యాలెండర్ కోసం సమరభేరి మ్రోగుతుంది. నూతన జాబ్ క్యాలెండర్ ను ప్రకటించి రెండు లక్షల 30 వేల పోస్టులను భర్తీ చేయాలని, పాత జాబ్ క్యాలెండర్ ను రద్దు చేయాలన్న డిమాండ్ నిరుద్యోగులు నిత్యం ఆందోళనల బాట పడుతూనే ఉన్నారు. ఇక వారికి మద్దతుగా ఏపీలో నిరుద్యోగ సమస్యపై టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ జగన్ సర్కార్ టార్గెట్ గా ధ్వజమెత్తుతూనే ఉన్నారు.

English summary

Lokesh,has been battling the unemployment problem, has expressed extreme impatience that the police are trying to suppress the unemployed. Lokesh said he wanted everyone to register on the jagancheatedapyouth.com website with the aim of getting the youth involved in the movement to fight the government in the wake of the injustice done to the unemployed youth under the YCP regime and take part in the campaign to bend the dictator's horns and get jobs.