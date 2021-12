దళితుల హక్కులను జగన్ కాలరాశారు: నిధులు దారిమళ్లాయి- ఏపీ ప్రభుత్వ పాలనపై వర్లరామయ్య రిపోర్ట్ కార్డు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

జగన్ మోహన్ రెడ్డి రెండున్నరేళ్ల పాలనపై సి.ఎస్ సమీర్ శర్మకు తెలుగుదేశం పార్టీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు వర్ల రామయ్య లేఖ రాశారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి రెండున్నర ఏళ్ల పాలనలో దళితులను అన్నిరకాలుగా మోసం చేశారంటూ లేఖలో వర్ల రామయ్య పేర్కొన్నారు .దళితులకు కేటాయించిన నిధులు దారి మళ్ళాయని, దళితుల హక్కులను జగన్ కాలరాశారని వర్ల రామయ్య లేఖలో స్పష్టం చేశారు.

English summary

Varla Ramaiah wrote a letter to CS Sameer Sharma on the AP govt's rule, saying that the rights of Dalits have been eroded by Jagan, and Rs 26,663 crore of sub-funds of SC, STs have been diverted.