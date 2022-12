Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వచ్చే ఎన్నికలకు ఇప్పటి నుండే దూకుడుగా ముందుకు వెళుతున్న జగన్ సర్కార్, తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలను, అప్పట్లో తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్న సమయంలో వివిధ కాంట్రాక్టులు దక్కించుకున్న కాంట్రాక్టర్లను, డీలర్లను టార్గెట్ చేయడంలో ఏమాత్రం వెనుకడుగు వేయడం లేదు. గతంలో టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన స్కామ్ లను తవ్వి తీస్తూ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకు ముచ్చెమటలు పట్టిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇక ఏ శాఖలో కుంభకోణం జరిగినా సీఐడీని రంగంలోకి దింపుతుంది. కలుగులో ఎలుకల్ని పట్టినట్టు నాటి దొంగలను పట్టే పనిలో నిమగ్నం అయ్యింది.

English summary

Jagan government is working to catch those who committed scams during TDP regime. Recently, Minister Merugu Nagarjuna ordered the CID to investigate the vehicle supply scam in SC Corporation and also file criminal cases.