తెలంగాణాకు జగన్ మార్క్ షాక్ .. పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతలను ఆపండి ; ఎన్జీటీలో అఫిడవిట్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య జల జగడాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. నిత్యం ఒకరిపై ఒకరు ఫిర్యాదులు చేసుకుంటూ జల వివాదాలను మరింత పెంచుతున్నారు. రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం చేపట్టడంతో మొదలైన జల వివాదం చిలికి చిలికి గాలివానగా మారుతోంది. గతంలోనూ నదీజలాల వాటాల పంపకాల్లో వివాదాలు ఉన్నప్పటికీ ఇంతగా రచ్చ జరగలేదు. కానీ ప్రస్తుతం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య వాటర్ వార్ ఉధృతంగా కొనసాగుతోంది. ఒకరిపై ఒకరు చేసుకుంటున్న వరుస ఫిర్యాదులతో జలవివాదాలు పరిష్కారం సాధ్యమేనా అన్న అనుమానం కలుగుతుంది. చాలా కాలంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య ఉన్న వాటర్ వార్ పరిష్కారం కాకపోవటంతో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య జల వివాదాలకు చెక్ పెట్టడానికి కేంద్రం రంగంలోకి దిగినా తెలుగు రాష్ట్రాల తీరు ఏ మాత్రం మారలేదు.

వృధా జలాలు తెలంగాణా కోటాలోనే ; శ్రీశైలం విద్యుదుత్పత్తిపై కృష్ణా బోర్డుకు ఏపీ మరో లేఖ !!

English summary

Jagan Mark shock to Telangana. The AP govt has appealed to the National Green Tribunal submitted affidavit to stop the Palamuru Rangareddy Upliftment Scheme being carried out by the Telangana govt as illegal and unauthorized project work.