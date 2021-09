అమ్మఒడికీ కోతల సెగ ?- జగన్ మానసపుత్రికనూ వదిలిపెట్టని వైనం-ర్యాండమ్ సర్వే ప్రామాణికం

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రావడానికి ఉపకరించిన పథకాల్లో అమ్మఒడి కూడా ఒకటి. రెండేళ్ల పాటు ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా ఈ పథకంలో ప్రభుత్వం మార్పులు చేయలేదు. అలాగే లబ్దిదారుల్లో ఎక్కువగా కోతలు కూడా విధించలేదు. కానీ రోజురోజుకూ రాష్ట్ర ఆర్ధిక పరిస్ధితి దారుణంగా మారుతుండటంతో అమ్మఒడిపైనా ఈ ప్రభావం పడటం ఖాయమైంది. ఇప్పటికే మిగతా పథకాల్లాగే అమ్మఒడిపైనా దృష్టిపెట్టిన జగన్ సర్కార్.. ర్యాండమ్ సర్వే చేయించింది. ఇందులో వచ్చిన ఫలితాల ఆధారంగా అక్రమ లబ్దిదారుల పేరిట కోతలకు సిద్ధమవుతోంది.

English summary

ysrcp government in andhrapradesh is all set to remove irregular beneficiaries of amma vodi scheme, in which state gives rs.15000 per year to mothers who sent thier children to schools.