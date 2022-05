ఏబీకి చుక్కలు చూపిస్తున్న జగన్-పోస్టింగ్ కోసం సచివాలయంచుట్టూ చక్కర్లు-సుప్రీం తీర్పూ బేఖాతర్

Andhra Pradesh

ఏపీలో గత టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఇంటెలిజెన్స్ ఛీఫ్ గా ఓ వెలుగు వెలిగిన సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి ఏబీ వెంకటేశ్వరరావును టార్గెట్ చేసిన వైసీపీ సర్కార్.. ఇప్పటికీ చుక్కలు చూపిస్తోంది. నిఘా పరికరాల కొనుగోలు కేసులో ఆయన్ను ఇరికించేందుకు ప్రయత్నించిన ప్రభుత్వం అది కాస్తా విఫలం కావడంతో సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో ఆయనకు తిరిగి పోస్టింగ్ ఇవ్వక తప్పని పరిస్ధితి ఎదురైంది. అయితే ఇప్పటికీ ఆయనకు పోస్టింగ్ ఇవ్వకుండా సచివాలయం చుట్టూ చక్కర్లు కొట్టిస్తోంది.

English summary

andhrapradesh goverment is seems to be violating supreme court's order on ab venkateswara rao's posting as he is roaming around secretariat till now.