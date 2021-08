జగన్ ఆస్తుల్లో సగం షర్మిలకు-రఘురామ సంచలనం-విజయసాయి సిద్ధాంతం ప్రకారమే-ఆ విషయంలో వెంకన్న భక్తులు ప్రతిఘటించాలని

Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

వైసీపీ ప్రభుత్వ విధానాలు,ఆ పార్టీ రాజకీయాలపై ఎప్పటికప్పుడు విమర్శలు ఎక్కుపెడుతున్న రెబల్ ఎంపీ రఘురామ కృష్ణరాజు... తాజాగా సీఎం జగన్ వ్యక్తిగత అంశంపై స్పందించారు. సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఉన్న ఆస్తుల్లో సగం ఆస్తులను ఆయన సోదరి షర్మిలా రెడ్డికి ఇవ్వాలని అన్నారు.జగన్ విజయంలో సగం పాత్ర పోషించిన షర్మిలకు సగం ఆస్తులు దక్కాల్సిందేనన్నారు. విజయసాయి రెడ్డి లెక్క ప్రకారం... ఆ బాధ్యత జగన్‌పై ఉందన్నారు. మాన్సాస్ ట్రస్టు వ్యవహారంలో మహిళలను వారసులుగా అంగీకరించకపోవడాన్ని తప్పు పడుతూ విజయసాయి చేసిన వ్యాఖ్యలను ఉదహరిస్తూ రఘురామ ఈ వాదనను తెర పైకి తీసుకొచ్చారు. మాన్సాస్ ట్రస్ట్ వ్యవహారంలో మహిళలను వారసులుగా గుర్తించాలని విజయసాయి రెడ్డి చెబుతున్నప్పుడు... వైఎస్సార్ తనయగా సీఎం జగన్ ఆస్తుల్లో షర్మిలకు సగం వాటా వస్తుందని అంటున్నారు.

English summary

YSRCP rebel MP Raghuram Krishnaraja said that half of the assets of CM Jaganmohan Reddy should be given to his sister Sharmila Reddy.He said Sharmila, who played a half role in the victory of Jagan, deserved half the assets.