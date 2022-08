Andhra Pradesh

oi-Chandrasekhar Rao

అమరావతి: మెగాస్టార్ చిరంజీవి.. తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమను కొత్తపుంతలు తొక్కించిన కథా నాయకుడు. సౌత్ ఇండియన్ సూపర్ స్టార్‌ రజినీకాంత్‌తో సమానంగా ఫ్యాన్ బేస్ ఉన్న టాలీవుడ్ హీరో. ఎలాంటి బ్యా‌క్ గ్రౌండ్ లేకుండా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టి.. అంచెలంచెలుగా ఎదిగారు. కేరీర్ ఆరంభంలో చిన్నపాత్రలను వేశారు. విలన్‌గా కూడా కనిపించారు. హీరోగా నిలదొక్కుకున్న తరువాత ఆయనకు ఎదురులేకుండా పోయింది.

67 సంవత్సరాల వయస్సులోనూ ఆయనలో మెరుపులు తగ్గలేదు. డాన్స్, ఫైట్స్‌లో చురుకు నెమ్మదించలేదు. బాలీవుడ్‌లోనూ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. కోట్లాదిమంది అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు. రాజకీయాల్లోనూ సత్తా చాటారు. సొంతంగా రాజకీయ పార్టీని నెలకొల్పారు. అనంతరం కేంద్రమంత్రిగా సేవలను అందించారు. ఇవ్వాళ పుట్టినరోజును జరుపుకొంటోన్నారు మెగాస్టార్. ఈ సందర్భంగా జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కల్యాణ్.. చిరంజీవి పుట్టినరోశు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

చిరంజీవి గురించి ఒక్క మాటలో చెప్పలేనని.. ఆయన జీవితం తెరిచిన పుస్తకమని పేర్కొన్నారు. అన్నయ్యలో గొప్ప మానవతావాది ఉన్నారని, చెమటను ధారగా పోసి సంపాదించిన సొమ్ముతో చాలామందికి సహాయం చేశారని కొనియాడారు. ఎంత ఎదిగినా ఒదిగి ఉండే మనస్తత్వం మెగాస్టార్ సొంతమని, అలాంటి వ్యక్తికి తాను తమ్ముడిని కావడం పూర్వజన్మ సుకృతమని చెప్పారు. కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందిన సమయంలో పనులు లేక సినీ కార్మికులు ఆకలితో అలమటించకుండా ఆయన చూపిన దాతృత్వాన్ని ఎవరూ మరిచిపోలేరని పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు.

Just forwarding a B’day message from an intellectual who works for Rural India :

Chiranjeevi garu has been an emotion for me he remains a forever inspiration.His film ‘RudraVeena’was a major influence on me & made me study & work for villages of India.