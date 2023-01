ఆ నియోజకవర్గం కోసం పట్టుబడుతున్న జనసేన.. సందిగ్ధంలో చంద్రబాబు

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత నారా చంద్రబాబునాయుడు రానున్న ఎన్నికలపై దృష్టి పెట్టారు. ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఢిల్లీ వెళ్లి వచ్చిన తర్వాత ముందస్తుకు సంబంధించిన ఊహాగానాలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. గతంలో జిల్లాల పర్యటన సమయంలోనే చంద్రబాబు వేసవిలోకానీ, డిసెంబరులోకానీ ముందస్తుకు అవకాశం ఉందని, శ్రేణులంతా సిద్ధంగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు.

English summary

The Telugu brothers say that Chandrababu has also identified the constituencies to be allotted to the party at a time when there is news of an alliance with the Janasena, and the next step is to officially announce it.