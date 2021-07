రాజకీయాల్లో మళ్ళీ యాక్టివ్ అవ్వనున్న జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ .. ప్రజా క్షేత్రంలో పర్యటనలకు ప్లాన్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయాల్లో మళ్లీ యాక్టివ్ కావాలని భావిస్తున్నారా ? గత కొంత కాలంగా కరోనా కారణంగా ప్రజల సమస్యలపై క్షేత్రస్థాయి పర్యటనలకు దూరంగా ఉన్న పవన్ కళ్యాణ్ మళ్లీ త్వరలో ఏపీ టూర్ చెయ్యాలని భావిస్తున్నారా? ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో జనసేన పార్టీ కేవలం పత్రికా ప్రకటనలకే పరిమితం అవుతున్న తరుణంలో పవన్ కళ్యాణ్ టూర్ పార్టీలో నూతన ఉత్సాహాన్ని నింపునుందా? అంటే అవును అనే సమాధానం చెబుతున్నారు జనసేన నాయకులు.

కడప క్వారీలో పేలుడులో 10 మంది మృతి తన హృదయాన్ని కలచివేసిందన్న పవన్ కళ్యాణ్

English summary

Janasena chief Pawan Kalyan wants to be active in politics again. Pawan Kalyan, who has been away from public issues due to corona for the last while, planning to do a tour again soon. In the wake of the latest developments in the state of Andhra Pradesh, at a time when the Janasena Party is confined to mere press releases, so, pawan planning to tour in AP ti strengthen the party and fight for the public issues.