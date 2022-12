పవన్ గోల్డెన్ ఛాన్స్ మిస్ - సీఎం జగన్ చేతికి అస్త్రం : చంద్రబాబుకు కొత్త టెన్షన్..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

Pawan Kalayn in AP Politics: జనసేన అధినేత పవన్ లక్ష్యం మారిందా. పవన్ ఎలక్షన్ టార్గెట్ 2024 నుంచి 2029కి మారిందా. ఇప్పుడు ఏపీ రాజకీయాల్లో పవన్ వచ్చిన అవకాశం మిస్ చేసుకున్నారనే అభిప్రాయం వినిపిస్తోంది. వైసీపీ ట్రాప్ లో చిక్కుకుంటున్నారు. వీకెండ్ పొలిటిషీయన్ అంటూ వైసీపీ విమర్శలకు అవకాశం ఇస్తున్నారు.

తన మద్దతు కోసం వేచి చూస్తున్న టీడీపీలోనూ పవన్ తీరు ఒకింత టెన్షన్ గా మారుతోంది. తాజాగా సీఎం జగన్ చేతికి పవన్ కల్యాణ్ కొత్త అస్త్రం అందించారు. అది చంద్రబాబుకు రిలీఫ్ గా మారుతోంది. ఇప్పుడు మూడు పార్టీల్లోనూ ఈ వ్యవహారం ఆసక్తిగా మారుతోంది.

English summary

Political Equations changing day by day in Andhr Pradesh, Janasena Chief Pawan Kalyan fails to use the golden opportunity that has become an advantage to CM jagan.