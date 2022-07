Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఉభ‌య గోదావ‌రి జిల్లాల‌ను జ‌న‌సేనాని ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ సులువుగా ఈదేస్తున్నారు. జన‌సేన ఆవిర్భావం నుంచి పార్టీని న‌డ‌ప‌డంలో, రాజ‌కీయం చేయ‌డంలో కొంత త‌డ‌బ‌డిన‌ప్ప‌టికీ 2019లో ఓట‌మి పాలైన త‌ర్వాత ప‌వ‌న్‌లో మార్పు స్పష్టంగా గోచరిస్తోంది. రాజ‌కీయం కూడా బాగా ఒంట‌బ‌ట్టింద‌ని జరుగుతున్న పరిణామాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఇటీవ‌లే గోదావ‌రి జిల్లాల్లో కౌలు రైతు భ‌రోసా యాత్ర నిర్వ‌హించారు. తూర్పు గోదావ‌రి ప్ర‌జ‌లు త‌లుచుకుంటే తాను ముఖ్య‌మంత్రి అవ‌గ‌ల‌న‌ని పవన్ వ్యాఖ్యానించారు. ఆవిర్భావ సభలో పొత్తులకు సిద్ధమని ప్రకటించిన పవన్ టీడీపీ, జనసేన మధ్య ఈ విషయమై సందిగ్ధత నెలకొనడంతో ప్రస్తుతానికి ఒంటరి పయనానికి సిద్ధమయ్యారు.

English summary

Jana Sena is moving ahead with the political strategy of getting most of the seats from these two districts in the upcoming elections if they can be attracted to it