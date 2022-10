ఒక్క నిర్ణయం.. ఎన్ని సంవత్సరాలు వెనక్కి??

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

నాయకుడు అనేవాడు మంచి మార్గంలో తాను నడవడంతోపాటు తన వెనక వచ్చేవారిని కూడా నడిపించాలి. అందుకు పట్టుదల, ఓర్పు, సహనం కీలకమైన లక్షణాలు. మంచి మార్పు కోసం, మంచి రాజకీయాలు చేయడానికే వచ్చానంటున్న జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కల్యాణ్ 25 సంవత్సరాలైనా నిలబడతానన్నారు. అంత సమయం తనకు వేచిచూసే ఓర్పు ఉందన్నారు. కానీ రాష్ట్రంలో ఐదురోజులుగా జరుగుతున్న పరిణామాలను విశ్లేషిస్తే పవన్ ఓర్పు వహించలేకపోయారని సీనియర్ రాజకీయవేత్తలు సైతం అభిప్రాయపడుతున్నారు.

English summary

Jana Sena ranks and fans are expressing disappointment that the single decision taken by Pawan Kalyan has set him back ten years in politics and there is no chance of him becoming Chief Minister in the future.