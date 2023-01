ఆ నియోజకవర్గంలో బాక్సు బద్ధలవ్వాలంటున్న పవన్ కల్యాణ్!

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

గత ఎన్నికల్లో గాజువాక, భీమవరం నియోజకవర్గాల నుంచి పోటీచేసిన జనసేనాని పవన్ కల్యాణ్ రెండుచోట్లా ఓటమిపాలయ్యారు. జనసేన పార్టీ అధినేతగా రెండు నియోజకవర్గాల్లోను విజయం సాధిస్తారని అంచనా వేసినప్పటికీ పవన్ కు నిరాశ తప్పలేదు. సరైన పోల్ మేనేజ్ మెంట్ లేకుండా చివరి నిముషంలో నేరుగా బరిలోకి దిగడం ఓటమికి కారణమని విశ్లేషకులు అంచనా వేశారు.

Janasena's Pawan Kalyan, who contested from Gajuwaka and Bhimavaram constituencies in the last election, was defeated in both the seats.