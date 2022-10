ఒక్క దెబ్బకు రెండు పిట్టలు కొట్టిన పవన్ కల్యాణ్!

Andhra Pradesh

పవన్ కల్యాణ్ ను ఆయన మానాన ఆయన్ని వదిలేస్తే ప్రజల్లోకి వెళ్లి కార్యక్రమాలు పూర్తిచేసుకొని తిరిగి వెళ్లిపోయేవారు. తన షెడ్యూల్ ప్రకారం చేయాల్సినవన్నీ చేసుకునేవారు. కానీ ఏపీ రాజకీయం మొత్తం పూర్తిగా మారిపోయింది. అతన్ని పదే పదే ఇబ్బందులకు గురిచేయడంద్వారా ప్రజల్లో సానుభూతి వచ్చేలా చేయడంతోపాటు తనకు అండగా ఉంటారనే కారణంతో తెలుగుదేశం పార్టీవైపు చూసే పరిస్థితి వచ్చింది.

If he respected Pawan Kalyan and left him, he would have gone to the public, completed the programs and gone back.