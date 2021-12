పవన్ కళ్యాణ్ సంచలన నిర్ణయం- విశాఖ ఉక్కు కోసం దీక్ష : ఇక, బీజేపీతో తెగతెంపులేనా..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికులకు మద్దతుగా ముందుకొస్తున్నారు. కొద్ది నెలల క్రితం ఢిల్లీలో పవన్ కళ్యాణ్ కేంద్ర హోం మంత్రిని కలిసి విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రయివేటీకరణ పైన పునరాలోచించాలని కోరారు. కేంద్రం మాత్రం ఈ విషయంలో వెనక్కు తగ్గేది లేదని పదే పదే చెబుతూ వస్తోంది. దీంతో..విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికులు 300 రోజులుగా ఆందోళన చేస్తున్నారు. అన్ని పార్టీలు మద్దతు వారి పోరాటానికి మద్దతు ప్రకటించాయి. టీడీపీ ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాస రావు ఇప్పటికే స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికులకు మద్దతుగా ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసారు.

English summary

Janasena Chief Pawan Kalyan had taken a sensational decion to go on a protest over the privitasion of Visakha steel plant thus irking BJP and YSRCP.