ఏపి బడ్జెట్ పై జనసేన నిప్పులు.!ప్రచార ఆర్భాటం తప్ప ప్రయోజనం శూన్యమన్న మనోహర్.!

Andhra Pradesh

oi-Harikrishna

అమరావతి/హైదరాబాద్ : ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ వాస్తవాలకు దూరంగా, ప్రజలకు ఏ మాత్రం ఉపయోగపడని విధంగా ఉందని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ నాదెండ్ల మనోహర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. డాంబికాలు, ప్రచార ఆర్భాటాలకు బడ్జెట్ ను ఉపయోగించుకుంటున్నారని దుయ్యబట్టారు. గత ఏడాది బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టినప్పుడు సంక్షేమానికి తమ ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేసిందని పదే పదే గొప్పలు చెప్పుకున్న వైసిపి నాయకులు, ఏ వర్గానికి కూడా న్యాయం చేసింది లేదని నాదెండ్ల మనోహర్ మండిపడ్డారు

English summary

Nadendla Manohar, chairman of the Janasena party's political affairs committee, was outraged that the budget introduced by the Andhra Pradesh government was far from being real and in no way useful to the people.