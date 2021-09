Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలలో ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ టాపిక్ చర్చనీయాంశంగా మారింది. పవన్ కళ్యాణ్ ఏపీ రాజకీయాల్లో కీలక భూమిక పోషించేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారా అన్న చర్చ జరుగుతోంది. ఏపీలోని వైసీపీ సర్కార్ పై, వైసిపి మంత్రులపై పవన్ కళ్యాణ్ చేస్తున్న పోరాటం ముందు ముందు పవన్ కళ్యాణ్ ఏం చేయబోతున్నాడు అన్న ఉత్కంఠకు కారణంగా మారింది. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఈరోజు మంగళగిరిలో పవన్ కళ్యాణ్ పర్యటన ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది.

మైల మంత్రి, మీడియా సీఎం, క్రికెట్ బెట్టింగ్ మంత్రి.. మీ చరిత్ర ఎవరికి తెలీదు; మంత్రులకు పవన్ పార్టీ పంచ్ !!

English summary

Janasena chief Pawan Kalyan will tour Mangalagiri today. Pawan's tour is in turmoil as YSRCP activists are likely to obstruct the Mangalagiri tour as the war between YSRCP and Pawan Kalyan continue.