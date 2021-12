జవాద్ తుఫాన్: కాకినాడ తీరంలో అల్లకల్లోలంగా సముద్రం; సీఎం జగన్ ఆదేశాలతో యంత్రాంగం అలెర్ట్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి జవాద్ ముప్పు పొంచి ఉంది. జవాద్ తుఫాన్ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. జవాద్ తుఫాను ప్రభావంతో కాకినాడ తీరంలో సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారింది. కాకినాడ బీచ్ రోడ్డు వైపు, ఉప్పాడ వెళ్లే బీచ్ రోడ్ లోనూ రాకాసి సముద్రపు అలలు ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడుతున్నాయి. కాకినాడ బీచ్ రోడ్డు పైకి సముద్రపు అలలు వచ్చి పడుతున్నాయి. తుఫాన్ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో మత్స్యకారులు చేపల వేటకు వెళ్లవద్దని అధికారులు ఇప్పటికే హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. మత్స్యకారులు తమ బోట్లను సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేర్చారు.

English summary

With the effect of Jawad cyclone turbulent sea off Kakinada coast.AP CM Jagan held a review meeting with the collectors of the uttarandhra districts over jawad cyclone. CM Jagan directed the authorities to take precautionary measures and officials are in that process.