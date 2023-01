Jio 5G: నల్గొండ, చిత్తూరు, ఒంగోలు, కడప పట్టణాల్లో జియో 5జీ సేవలు..

నల్గొండ, చిత్తూరు, ఒంగోలు, కడప పట్టణాల్లో జియో 5జీ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.

Andhra Pradesh

oi-Chekkilla Srinivas

దేశంలో 5జీ విప్లవం కొనసాగుతోంది. జియో, ఎయిర్ టెల్ ఇప్పటికే పలు నగరాల్లో 5జీ సేవలను ప్రారంభించాయి. అయితే 5జీ సేవలు విస్తరించడంలో జియో కాస్త ముందుంది. జియో 5జీ సేవలు తెలంగాణలో మొదటగా హైదరాబాద్ లో అందుబాటులోకి తెచ్చారు. తర్వాత జనవరి 10న కరీంనగర్, వరంగల్ లో రిల‌య‌న్స్ జియో ట్రూ 5జీ సేవ‌ల‌ను ప్రారంభించారు.

English summary

5G revolution is going on in the country. Jio and Airtel have already launched 5G services in many cities. But Jio is slightly ahead in expanding 5G services.