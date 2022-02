సీఎం జగన్ తో జూ ఎన్టీఆర్ భేటీ..!! చిరంజీవితో పాటు నాగ్ -మహేష్ : అసలు వ్యహం ఇదేనా..!!

Andhra Pradesh

ఏపీలో అరుదైన సన్నివేశం. సినీ పరిశ్రమ సమస్యల పరిష్కారం కోసం సినీ ప్రముఖులతో సీఎం జగన్ సమావేశం ఫిక్స్ అయింది. ఈ సమావేశం సినీ అంశాలతో పాటుగా రాజకీయంగానూ ఆసక్తి పెంచుతోంది.

గత నెలలో జరిగిన సమావేశానికి చిరంజీవిని మాత్రమే ఏపీ సీఎం జగన్ ఆహ్వానించారు. లంచ్ మీట్ లో పలు అంశాల పైన చర్చించారు. ఆ సమయంలో సీఎం జగన్ పూర్తిగా సానుకూలంగా ఉన్నారని...ప్రభుత్వం నియమించిన కమిటీ నివేదిక రాగానే మరోసారి చర్చలు ఉంటాయని చిరంజీవి స్పష్టం చేసారు. ఇక, ఏపీ ప్రభుత్వం నియమించిన కమిటీ నివేదిక సిద్దం అయింది.

Tollywood starts Chiranjeevi team meet CM Jagan on thursday to discuss on industry issues. As per sources Jr NTR and Mahesh Babu, Nagarjuna will be in the Chiranjeevi team.