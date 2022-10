సీనియర్ నేతను వేరే పార్టీలోకి పంపిస్తున్న మోడీ, అమిత్ షా?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

భారతీయ జనతాపార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ అధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి కన్నా లక్ష్మీనారాయణ పార్టీని వీడే యోచనలో ఉన్నారు. బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకత్వ పనితీరుపై కొంతకాలంగా ఆయన అసంతృప్తిగా ఉన్నారు. జనసేన అధినేత పవన్‌ కల్యాణ్‌తో తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబునాయుడు సమావేశమైన తర్వాత ప్రతిపక్షాలన్నీ కలిసి రావాలంటూ పిలుపునిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. భారతీయ జనతాపార్టీ రాష్ట్ర నాయకత్వం అలసత్వ వైఖరివల్లే తెలుగుదేశం పార్టీకి అలాంటి అవకాశం వచ్చిందంటూ పార్టీలోని ముఖ్యనేతల వ్యవహారశైలిపై కన్నా గుర్రుగా ఉన్నారు.

English summary

Kanna Lakshminarayana is of the opinion that Somu Veerraju is acting unilaterally after assuming office as the state president of the Bharatiya Janata Party.