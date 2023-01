పావులు కదిపిన KCR... పక్కా పొలిటికల్ స్కెచ్?

Andhra Pradesh

తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా శాంతికుమారిని నియమించడం వెనక ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రాజకీయ ప్రణాళిక ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. నూతన చీఫ్ సెక్రటరీగా నియమితులైన శాంతికుమారి బీఆర్కే భవన్ లో బాధ్యతలు స్వీకరించారు. 2025 ఏప్రిల్ వరకు ఆమె పదవీకాలం ఉంది. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ మంత్రిగా ఉన్న సమయంలో ఆమె మెదక్ కలెక్టర్ గా పనిచేశారు.

Analysts believe that Chief Minister KCR's political plan is behind the appointment of Shantikumari as the Chief Secretary of the Telangana government.