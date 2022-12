ఢీ అంటే ఢీ: APలోకి KCR... తెలంగాణలోకి చంద్రబాబు!!

Andhra Pradesh

భారత రాష్ట్ర సమితి జాతీయ పార్టీగా గుర్తింపు పొందడానికి అవరమైన ఓట్ల శాతంలో కొంత ఏపీ నుంచి వస్తుందనే నమ్మకాన్ని, ఆశను కేసీఆర్ పెట్టుకున్నట్లే కనపడుతోంది. రాష్ట్రంలో తాను నేరుగా అడుగుపెట్టడం వేరు.. పార్టీ తరఫున మనుషులను పంపించడం వేరని ఆయన భావిస్తున్నారు. ఉమ్మడి రాష్ట్ర విభజనకు కేసీఆర్ కారకుడని ఏపీ ప్రజలు ఆగ్రహంతో ఉండటమే అందుకు ప్రధాన కారణం.

KCR seems to be hoping that some percentage of the necessary votes will come from AP for Bharat Rashtra Samithi to be recognized as a national party.