అర్ద్రరాత్రి కీలక నిర్ణయం- ఐఆర్ రికవరీ ఉండదు : అయిదేళ్లకే పీఆర్సీ: నేడు సీఎంతో చర్చలు..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీలో ఇప్పుడు ఉద్యోగుల సమ్మె వ్యవహారం టెన్షన్ పెడుతోంది. నేరుగా ముఖ్యమంత్రి ఉద్యోగ సంఘాలతో చర్చలకు దిశా నిర్దేశం చేసారు. అర్ద్రరాత్రి వరకు చర్చలు జరిగాయి. మంత్రుల కమిటీ నుంచి ఉద్యోగు లు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న కొన్ని కీలక అంశాల్లో నిర్దిష్ట హామీలు దక్కాయి. ఇక, మరి కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలపైన నేటి సమావేశంలో క్లారిటీ రానుంది. ఈ సాయంత్రం అవసరమైతే ఉద్యోగ సంఘాలు సీఎం జగన్ తో భేటీ కానున్నాయి. రెండు వైపుల సానుకూల ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉందనే అభిప్రాయం వ్యక్తం అవుతోంది. అయితే, అన్ని అంశాల్లోనూ సానుకూలత వచ్చే వరకూ తమ ఉద్యమ కార్యాచరణ కొనసాగు తుందని ఉద్యోగ సంఘాలు ప్రకటించాయి.

English summary

AP Govt assured Employees leaders on IR recovery and and PRC for hive years. Decision will be to day on HRA slabs, After that chance for announcement on strike.