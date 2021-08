దళిత యువతిని హతమార్చిన వెధవ చంద్రబాబు లాంటివాడే , లోకేష్ తో లుచ్చా పనులు : కొడాలి నాని ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రేమోన్మాది చేతిలో దళిత యువతి రమ్య హత్యకు గురైన ఘటన చిలికి చిలికి గాలివానగా మారింది. అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య మాటల యుద్ధానికి తెరతీసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మహిళలపై దాడులు పెరిగాయని, బాలికలకు రక్షణ కరువైందని తెలుగు తమ్ముళ్లు ధ్వజమెత్తుతున్నారు. దిశా వంటి చట్టాలను తీసుకు వచ్చామని ప్రభుత్వం చెబుతున్నా ఆ చట్టాలను అమలు చేయడంలో ప్రభుత్వం విఫలమవుతోందని విమర్శిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దిశా చట్టాన్ని అమలు చేయకుండా ప్రజలను మభ్య పెడుతున్నారని టిడిపి నేతలు నిప్పులు చెరుగుతున్నారు.

రమ్య కేసు : పరామర్శిస్తే దౌర్జన్యాలా ; గన్ కంటే ముందు వచ్చే జగన్ ఎక్కడ : చంద్రబాబు, అచ్చెన్న ధ్వజం

English summary

Kodali Nani slams that Lokesh is doing politics with a Dalit girl death. Chandrababu has been the CM for 14 years, has been accused of initiating worst activities with his son lokesh. Kodali Nani compared tha accused who killed a Dalit girl with Chandrababu. Kodali Nani targeted Chandrababu and Lokesh, saying that the incident was being attributed to the Chief Minister. Kodali Nani also lamented that the cheap people were doing such cheap activities as they could not bear to see the good programs being done by the government.