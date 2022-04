పశువులకొట్టంలో కొడాలి నాని; పెరటితోటలో పుష్పశ్రీవాణి: మాజీ మంత్రులపై ఏపీలో హాట్ డిబేట్!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మొదటి మంత్రివర్గ ఏర్పాటులో మంత్రిపదవులు దక్కించుకుని రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలకంగా వ్యవహరించిన మంత్రులు కొందరు మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణలో మంత్రి పదవులను కోల్పోయారు. ఆ తర్వాత వారు ఏం చేస్తున్నారు అన్నది రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రతి ఒక్కరిలోనూ కనబడుతున్న ప్రధానమైన ఆసక్తి.

English summary

Photos of former minister Pushpa Srivani in the backyard and former minister Kodali Nani in the cattle barn are going viral on social media. There is an interesting debate going on in the AP right now about what former ministers are doing.