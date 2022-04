కొత్త పదవిని తిరస్కరించిన కొడాలి నాని..!! జగన్ గ్యారేజీలోనే అంతా - అసలు కారణం ఇదే..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

వైసీపీ ఫైర్ బ్రాండ్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మంత్రి పదవి తిరిగి దక్కని కొడాలి నానికి ...రాష్ట్ర స్థాయి పదవి ఇవ్వాలని సీఎం జగన్ నిర్ణయించారు. సీఎం జగన్ కేబినెట్ లో పాత మంత్రులకు 11 మందికి అవకాశం ఇవ్వగా.. కొత్తగా 14 మందిని తీసుకున్నారు. 11 మందిని తీసుకుంటున్న సమయంలో సీనియర్లు - అనుభవం అంశం ప్రాతిపదికగా మారింది. అదే సమయంలో సామాజిక - ప్రాంతీయ సమతుల్యతను పరిగణలోకి తీసుకున్నారు. చివరి నిమిషం దాకా కొడాలి నానికి మంత్రి పదవి ఖాయమని భావించారు. కానీ, అనూహ్యంగా క్రిష్ణా జిల్లా నుంచి జోగి రమేష్ కు మాత్రమే అవకాశం దక్కింది.

English summary

Kodali Nani is not interested to take the new nominated post says sources and said that he would work in Jagans core team.