దొంగలముఠా నాయకుడు చంద్రబాబు; మూడు రాజధానులపైనా కొడాలి నాని సంచలనం

టిడిపి ఎమ్మెల్సీ అశోక్ బాబు అరెస్ట్ పై చంద్రబాబుతో సహా టీడీపీ నేతలు వైసీపీ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేస్తూ విమర్శలు గుప్పిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. టిడిపి ఎమ్మెల్సీ అశోక్ బాబు చదవని డిగ్రీతో పదోన్నతి పొందారని, ప్రస్తుతం ఆయన దొరికిపోవడంతో టిడిపీలో ఉలికిపాటు మొదలైందని వైసీపీ నేతలు విమర్శిస్తున్నారు. తాజాగా దొంగ సర్టిఫికెట్ తో అశోక్ బాబు ప్రమోషన్ పొందాడని ఏపీ పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి కొడాలి నాని విమర్శించారు.

Kodali Nani was outraged that Ashok Babu got promotions by putting up fake degree certificates. Chandrababu, the leader of such a gang of thieves, was incensed. At the same time Kodali Nani made sensational remarks on three capitals.