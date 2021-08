ఏపీ నెక్స్ట్ సీఎస్ జవహర్ రెడ్డి..!! రేసులో సహానీ-శ్రీలక్ష్మి : సీఎం జగన్ చూపు ఎవరి వైపు..!!

Andhra Pradesh

oi-Lekhaka

ఏపీలో ప్రస్తుత ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఆదిత్యనాధ్ దాస్ వచ్చే నెల నెలాఖరున పదవీ విరమణ చేయనున్నారు. మూడు నెలల పదవీ కాలం పొడిగింపుతో సెప్టెంబర్ 30తో ఆయన పదవీ కాలం ముగియనుంది. దీంతో...తరువాత కాబోయే ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎవరనే చర్చ ఇప్పుడు ప్రభుత్వ వర్గాల్లొ మొదలైంది. ప్రస్తుతం కేంద్ర సర్వీసుల్లో ఉన్న అజయ్ సహానీ ఇప్పుడున్న అధికారుల్లో సీనియర్ గా ఉన్నారు. ఆయన కేంద్ర సర్వీసుల్లో కొనసాగుతున్నారు. ఆయన సతీమణి నీలం సాహ్ని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి గా పదవీ విరమణ చేసి ప్రస్తుతం రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు.

English summary

KS Jawahar Reddy name circulating as next Chief Secretary for AP. Present CS Aditya Nath Das retires this month end.CM Jagan also seems to be interested on Jawahar.