Jobs: కర్నూలు జిల్లా వైద్య శాఖలో భారీగా కొలువుల భర్తీ..!

Andhra Pradesh

oi-Chekkilla Srinivas

వైద్య శాఖలో కొలవుల జాతర కొనసాగుతోంది. కర్నూలు జిల్లాలో వెయ్యికి పైగా ఉన్న వార్డు, గ్రామ సచివాలయాల్లో ఏఎన్‌ఎంలను ఇప్పటికే నియమించింది. వీరంతా సచివాలయాల పరిధిలో ఆరోగ్య కార్యక్రమాలను పర్యవేక్షించడమే గాక ప్రాథమిక చికిత్సను సైతం అందిస్తున్నారు. గ్రామాల్లో వారి పరిధిలోకి వచ్చే ఫ్యామిలీ ఫిజీషియన్‌ సేవలు, ఆరోగ్యశ్రీ సేవలు దగ్గరుండి మరీ చూసుకుంటున్నారు.

సర్వజన వైద్యశాల

కర్నూలు ప్రభుత్వ సర్వజన వైద్యశాల ఒకే ఏడాదిలో 385 పోస్టులు వివిధ కేడర్లలో భర్తీ అయ్యాయి. అందులో స్టాఫ్‌నర్సులు 298, గ్రేడ్‌-2 ఫార్మాసిస్టు 15, రిసెప్షనిస్టు కమ్‌ క్లర్క్‌ 3, చైల్డ్‌ సైకాలజిస్టు 1, ఫిజియోథెరపిస్ట్‌ 2, థియేటర్‌ అసిస్టెంట్‌ 6, గ్రేడ్‌-2 ల్యాబ్‌టెక్నీషియన్‌ 19, రేడియోగ్రాఫర్‌ 1, డేటా ఎంట్రీఆపరేటర్స్‌ 3, బయోమెడికల్‌ ఇంజనీర్‌ 1, రేడియేషన్‌ సేఫ్టీ ఆఫీసర్స్‌ 1, కార్డియాలజి టెక్నీషియన్‌ 1, డెంటల్‌ టెక్నీషియన్‌ 1, డార్క్‌రూమ్‌ అసిస్టెంట్‌ 4, అసిస్టెంట్‌ ఎలక్ట్రికల్‌ 1, ఎక్స్‌రే అటెండెంట్‌ 1, ఆప్టోమెట్రిస్ట్‌ 1, కేథలాబ్‌ టెక్నీషియన్‌ 2, స్పీచ్‌థెరపిస్ట్‌ 2, ఎంఆర్‌ఐ టెక్నీషియన్‌ 2, సీటీ టెక్నీíÙయన్‌ 2, డయాలసిస్‌ టెక్నీషియన్‌ 5, ఆడియోమెట్రి టెక్నీషియన్‌ 1, మేల్‌ నర్సింగ్‌ ఆర్డర్లీ 4, స్ట్రెచ్చర్‌ బేరర్‌ 6, అటెండర్‌ 2 పోస్టులున్నాయి.

English summary

The Kolavula Jatra is going on in the medical department. ANMs have already been appointed in more than a thousand ward and village secretariats in Kurnool district.