సంక్రాంతి కోడిపందేలకు .. ఏపీలో బీఆర్ఎస్ రాజకీయాలకు లింక్.. ఇంట్రెస్టింగ్!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలలో రాజకీయ పరిణామాలు శరవేగంగా మారుతున్నాయి. ఒకపక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్ ల భేటీ రాజకీయ ప్రకంపనలు సృష్టిస్తుంటే, తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని జాతీయ పార్టీ బిఆర్ఎస్ వేస్తున్న అడుగులు మరింత ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి. ఏపీలో కాలు పెట్టటం కోసం గులాబీ బాస్ ఏ చిన్న అవకాశాన్ని వదులుకోరు అన్న చర్చ పార్టీ వర్గాల్లో జోరుగా సాగుతుంది.

English summary

A link to BRS politics is seen in AP for Sankranti hen fights. This time a large number of BRS leaders from Telangana will go to the Sankranthi cockfights. It is reported that they will try to attract the leaders there as a center of cockfighting.