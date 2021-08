Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పోలీసు వ్యవస్థను టార్గెట్ చేస్తూ నిత్యం ఏవో వార్తలు పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం అవుతూనే ఉన్నాయి. ఇక తాజాగా కడప జిల్లా పులివెందుల పోలీసులు దొంగతనం కేసులో అరెస్ట్ చేసిన ఓ యువకుడు పోలీస్ స్టేషన్ లోనే మృతిచెందినట్టు వస్తున్న వార్తలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కలకలం రేపుతున్నాయి. ఇదే సమయంలో యువకుడి మృతదేహాన్ని రాత్రికి రాత్రి దహనం చేశారన్న వార్తల నేపథ్యంలో జగన్ సర్కార్ ను, ఏపీ పోలీసు వ్యవస్థను టార్గెట్ చేస్తున్నారు ప్రతిపక్ష పార్టీల నాయకులు.

English summary

The news that a young man arrested by the Kadapa district Pulivendula police in a theft case has died inside the police station has caused a stir across the state. Meanwhile, leaders of opposition parties are targeting Jagan govt and the AP police system in the wake of reports that the body of a young man was cremated overnight. TDP BC cell and CPI Ramakrishna are demanding an inquiry into lockup death.