రేపో మాపో జైలుకి పోయే గాలిగాడు; రోడ్లపై ఆంబోతుల్లా వారు : జగన్, వైసీపీ నాయకులపై ఘాటుగా లోకేష్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగుదేశం పార్టీ మహిళా నేత మాజీ జడ్పిటిసి బత్తిని శారద ఇంటిపై వైసిపి కార్యకర్తలు రాళ్ల దాడి చేశారు. బీభత్సం సృష్టించారు. రెండు గంటల పాటు వీరంగం వేశారు. రాళ్ళతో దాడి చెయ్యటమే కాకుండా ఇంట్లో ఉన్న సామాగ్రిని ధ్వంసం చేసి ఆరు ద్విచక్ర వాహనాలకు పెట్రోల్ పోసి నిప్పు పెట్టి, ఇంటికి నిప్పంటించారు. పోలీసుల ముందే ఈ సంఘటన జరిగినా పోలీసులు వైసీపీ మూకలను అడ్డుకోలేకపోయారు. ఏపీ హోం మంత్రి సొంత నియోజకవర్గంలో గుంటూరు జిల్లా పెదనందిపాడు మండలం కొప్పర్రులో జరిగిన దాడి ఘటనను టీడీపీ నేతలు తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నారు.

English summary

Lokesh fired on the attack by YCP activists on the house of TDP women leader. Lokesh lashed out at Jagan and YCP leaders, saying that they were attacking on tdp with the support of ys Jagan who will be sent to jail soon.