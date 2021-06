Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తాజా పరిణామాలపై, కర్నూలు జిల్లాలో చోటుచేసుకున్న టిడిపి నేతల దారుణ హత్యలపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించిన లోకేష్ వైయస్ జగన్ చీఫ్ మినిస్టర్ ముసుగు తీసేసి, ఫ్యాక్షనిస్టు నిజరూపాన్ని బయటపెడుతున్నారు అంటూ జగన్ ను టార్గెట్ చేసి తీవ్రంగా ఫైర్ అయ్యారు.

సినీ ఫక్కలో.. వేట కొడవళ్ళతో నరికి .. కర్నూలులో ఇద్దరు కీలక టీడీపీ నేతల దారుణ హత్య

English summary

TDP national general secretary Nara Lokesh is outraged over the latest developments in the state of Andhra Pradesh and the brutal killings of TDP leaders in Kurnool district. Responding to the social media platform, Lokesh fired at the Chief Minister YS Jagan revelaing his real factionist face.