ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి పై, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైసీపీ పాలనపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్. జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలనలో దళితులకు రక్షణ కరువైందని ఆయన విమర్శలు గుప్పించారు. చిత్తూరు జిల్లా పెదకంటిపల్లిలో అప్పు చెల్లించలేదని దళితుడు చంద్రన్ పై ఈశ్వర్ రెడ్డి విచక్షణారహితంగా దాడి చేశారని నారా లోకేష్ ఆరోపించారు. ఇదే సమయంలో పిడుగురాళ్ళలో ఓ న్యూస్ ఛానల్ ప్రతినిధిపై దాడిని లోకేష్ తీవ్రంగా ఖండించారు.

Will the Dalit Deputy CM respond if injustice is done to the Dalit community? Lokesh questioned the attack on the Dalit. Lokesh also lashed out at the YSRCP new factionism for attacking the media.