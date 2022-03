జగన్ సర్కార్ పట్టింపులేకనే గురుకులాలు మృత్యుకేంద్రాలుగా; పాము కాటు ఘటనపై లోకేష్ ఆగ్రహం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

విజయనగరం జిల్లా కురుపాంలో విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది.జ్యోతిరావు పూలే బీసీ గురుకుల పాఠశాలలో నిద్రిస్తున్న 8వ తరగతి విద్యార్థులను పాము కాటు వేసింది. అర్ధరాత్రి గదిలో నిద్రిస్తున్న ముగ్గురు విద్యార్థులను పాము కాటు వేసిన ఘటనలో ఒక విద్యార్థి మృతి చెందాడు. ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది ప్రస్తుతం వారిద్దరూ విజయనగరం మహారాజా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఉపముఖ్యమంత్రి పుష్ప శ్రీ వాణి ఇలాకాలో ఈ దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది.

English summary

Lokesh was angry over the snake bite incident at the Kurupam Gurukul school, saying that gurukuls were turning into death centers with the negligence of the Jagan govt and that it was a testament to the plight of the education system.