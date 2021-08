అమరావతి పేరు వింటేనే జగన్ రెడ్డి వణికిపోతున్నారు.. మహోద్యమంగా అమరావతి పోరు : లోకేష్ స్పష్టం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మూడు రాజధానులు ఏర్పాటు చేస్తామని ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి తీసుకున్న నిర్ణయం అమరావతిలో ఆందోళనకు కారణమైన విషయం తెలిసిందే. రాష్ట్ర రాజధానిగా అమరావతినే కొనసాగించాలని, రాజధాని తరలింపు విరమించుకోవాలని అమరావతి ప్రాంత రైతులు ఆందోళనలు కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు. ఈ ఆందోళన నిన్న 600వ రోజుకు చేరుకోవడంతో ఉద్యమం ఒకసారి ఉద్రిక్తంగా మారింది. రాజధాని అమరావతి రగిలిపోయింది.అమరావతి నిరసన ప్రదర్శన 600 రోజులకు చేరుకున్న సందర్భంలో రాజధాని ప్రాంత రైతులు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనకు దిగారు.

రాజధానిలో రెచ్చిపోతున్న కంకర దొంగలు .. దోపిడీ వెనుక వారు .. సుమోటో గా విచారణ కోరిన అమరావతి జేఏసీ

English summary

The movement continues in capital Amaravati. Nara Lokesh said that Jagan Reddy was trembling when he heard the name of Amaravati and that the public capital amaravati movement had become a force to be reckoned with in the face of Jagan's government repression.