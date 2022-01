తప్పుకు ఇంకో ఛాన్స్ ఇవ్వకండి; కళ్ళు మూసుకుని వెళ్ళకండి: న్యూ ఇయర్ రోజు లోకేష్ ఆసక్తికర పోస్ట్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ నూతన సంవత్సరానికి స్వాగతం పలుకుతూ ప్రజలందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన చేసిన పోస్ట్ ఆసక్తికర చర్చకు కారణంగా మారింది. నారా లోకేష్ గడచిన కాలంలో మనం తప్పు దారి పట్టి ఉండవచ్చని, బలహీనతల వల్ల మోసపోయి ఉండొచ్చని పేర్కొంటూనే కాలంతో పాటు కళ్లుమూసుకుని వెళ్ళకండి అంటూ ఆసక్తికర పోస్ట్ చేశారు.

English summary

TDP leader Nara Lokesh made an interesting post on New Year's day. Do not give another chance to make a mistake, do not close your eyes over time, Lokesh posted to the public.