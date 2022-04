యూనివర్సిటీలలో వైసీపీ కార్యకర్తల జాబ్ మేళాలు ఎలా నిర్వహిస్తారు? యూజీసీకి లోకేష్ లేఖ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

జగన్ సర్కారు తీరుపై నారా లోకేష్ తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. రాజకీయ అవసరాల కోసం యూనివర్సిటీలను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారంటూ యు జి సి కి లేఖ రాసిన నారా లోకేష్ ఈ మేరకు ఆ లేఖను ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పాలనలో యూనివర్సిటీలు దుర్వినియోగం అవుతున్నాయని లోకేష్ ఈ లేఖలో వ్యక్తం చేశారు. యూనివర్సిటీలను కాపాడాల్సిన బాధ్యత యూజీసీపైన ఉందని పేర్కొన్నారు.

English summary

Lokesh wrote a letter to the UGC on how job melas of YSRCP activists are being conducted in the universities. Lokesh alleging that universities were being misused for political purposes