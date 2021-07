ఫ్యాన్ కు ఓటేసిన నిరుద్యోగులు ఫ్యాన్ కు ఉరేసుకునేలా.. జాబ్ క్యాలెండర్ పేరిట జగన్ జాదూ క్యాలెండర్ : లోకేష్ ఫైర్

Andhra Pradesh

నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలని గత కొద్ది రోజులుగా జగన్ సర్కార్ పై పోరాటం చేస్తున్న టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ మరోమారు జగన్ సర్కార్ పై విరుచుకుపడ్డారు. రాష్ట్రం లో నిరుద్యోగ సమస్య తీవ్రంగా ఉందని, నిరుద్యోగులకు జాబ్ క్యాలెండర్ ప్రకటించామని చెప్పి జాబ్ లెస్ క్యాలెండర్ ప్రకటించారని మండిపడిన లోకేష్ జగన్ సర్కార్ తీరుపై తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

ఈరోజు టిడిపి కేంద్ర కార్యాలయంలో నిరుద్యోగ యువతకు సమావేశమైన లోకేష్ నిరుద్యోగ యువతకు జరిగిన అన్యాయం, భవిష్యత్ ఉద్యమ కార్యాచరణపై ప్రధానంగా చర్చించారు.

Lokesh said that the unemployed cast their votes to fan symbol for employment, but the jagan govt provoked the unemployed to hang to the fans and commit suicides. He was incensed that a magic calendar had been released under the name Job Calendar, outraged that 10 thousand jobs would be created instead of 2.30 lakhs jobs. Lokesh saying that the YSR Congress party has given only 15,000 jobs so far since it came to power.