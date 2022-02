అబద్దానికి ప్యాంటూ,షర్ట్ వేస్తే జగన్ రెడ్డి లానే ఉంటుంది: వీడియో షేర్ చేసి లోకేష్ చురకలు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డిపై విరుచుకుపడ్డారు. అబద్ధానికి ప్యాంటు, షర్టు వేస్తే అచ్చం జగన్ రెడ్డి లానే ఉంటుందని లోకేష్ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతూ నిస్సిగ్గుగా అబద్ధాలు చెబుతున్నారని ఓ వీడియోను షేర్ చేశారు. జనాలను మోసం చేయడమే జగన్ రెడ్డి నైజమని నారా లోకేష్ పేర్కొన్నారు. క్రూరమైన అబద్ధాలు చెప్పే వాడిని ఏమంటారు అంటూ ప్రశ్నాస్త్రాలు సంధించారు.

English summary

Lokesh was incensed that would be like Jagan if he wore a pant shirt to a lie. Lokesh said that Jagan Reddy was right to deceive the people.