Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ సమస్యపై టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ జగన్ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేశారు. ఉద్యోగాల కల్పనలో రాష్ట్రం వెనుకబడిందని సోషల్ మీడియా వేదికగా టార్గెట్ చేసిన నారా లోకేష్ జగన్ సర్కార్ పై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు.

ఫేక్ పార్టీ, ఫేక్ పాల‌న, ఫేక్ మాట‌లు; థూ మీ బతుకు చెడ: విరుచుకుపడ్డ లోకేష్

English summary

Nara Lokesh, slams Jagan over the state is lagging behind in job creation. Lokesh was furious with the Jagan government says that employment creation is not easy like Jagan gave nominated posts to his relatives.