Manchu Lakshmi: పవన్ ఫొటో పక్కన మంచు లక్ష్మి.. వైరల్ అయిన ఆమె రీ ట్వీట్..

Andhra Pradesh

oi-Chekkilla Srinivas

డిసెంబర్ 9న పవన్ కల్యాణ్ ట్విట్టర్ లో ఓ ఫొటో ట్వీట్ చేశారు. పవన్ ఈ పోస్ట్ తో పాటు రెండు దశబ్దాల తర్వాత మార్షల్ ఆర్ట్స్ ప్రాక్టిస్ చేస్తున్న (After two decades I got into my Martial Arts practice) అని రాసుకొచ్చారు. అయితే ఈ ఫొటోపై సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు నెటిజన్స్. ముఖ్యం వైఎస్సార్సీపీ వాళ్లు ట్వీట్ ను తెగ ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.

సంజు రెడ్డి

సంజు రెడ్డి అనే ఓ వ్యక్తి తన ట్విట్టర్ లో పవన్ కల్యాణ్ ఫొటోతో పాటు మంచి ఫొటో, వీటి కింద ఓ సినిమాలోని ఓ ఫొటోతో మీమ్ పోస్ట్ చేశాడు.మీమ్ లో "సినిమాలే రీమేక్ అనుకున్న.. స్టిల్స్ కూడానా.." అని ఉంది. ఆఖరికి మంచి లక్ష్మి అక్క స్టిల్స్ కూడా కాపీ కొట్టే కదా అని రాసుకొచ్చాడు. సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్స్ ఇలా చేయడం సహజం.. కానీ ఈ ట్వీట్ ను మంచు లక్ష్మీ రీ ట్వీట్ చేసింది.

రీట్వీట్

మంచి లక్ష్మీ ఈ రీట్వీట్ తో పాటు మంచికైనా చెడుకైనా నా చిత్రం పక్కనే పవన్ కళ్యాణ్ ఫొటో పెట్టారని రాసుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ రీ ట్వీట్ వైరల్ అవుతోంది.

Good or bad I’m thrilled my pic is next to @PawanKalyan garu 🌺🙏☀️🧿🌞 https://t.co/CZC7iJsebd — Manchu Lakshmi Prasanna (@LakshmiManchu) December 14, 2022

English summary On December 9, Pawan Kalyan tweeted a photo on Twitter. However, netizens are trolling this photo on social media.

Story first published: Wednesday, December 14, 2022, 17:15 [IST]