మాన్సాస్‌ ట్రస్ట్ రగడ : రాష్ట్ర ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీకి మాన్సాస్ ఈవో షాకింగ్ లెటర్ ; అశోక్ గజపతి ఎఫెక్ట్ !!

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మాన్సాస్ ట్రస్ట్ వివాదం చిలికి చిలికి గాలివానగా మారుతున్న విషయం తెలిసిందే. అశోక్ గజపతిరాజు వర్సెస్ వైసిపి ప్రభుత్వం అన్నట్టు సాగుతున్న ఈ వివాదంలో మాన్సాస్ ట్రస్ట్ ఈవో నలిగిపోతున్నారు. కరవమంటే కప్పకు కోపం విడవమంటే పాముకు కోపం అన్నట్టుగా మాన్సాస్ ట్రస్ట్ వివాదం కొనసాగుతున్న క్రమంలో ఈ బాధ్యతలు నాకొద్దు మహా ప్రభో అంటూ ఆయన రాష్ట్ర ప్రిన్సిపల్ సెక్రెటరీ కి మానస ట్రస్ట్ నుండి తనను తప్పించి, తిరిగి తనను రెవెన్యూ విభాగానికి పంపించాలని కోరినట్లుగా తెలుస్తోంది.

It is learned that the trust Eo Venkateswara Rao wrote a letter to the Principal Secretary of State on the 31st of last month in the wake of the controversy over the Mansas Trust affair. However this letter came to light late. He is appealing to the government to remove him from his responsibilities as Mansas Trust Eo with his personal reasons and send him back to the Revenue Department.It is learned that Ashok Gajapatiraju and the govt pressurising on him in the Mansas Trust controversy.