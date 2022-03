చంద్రబాబుకు జగన్ కు తేడా ఇదే; టీడీపీ హయాంలో వీధికో బెల్ట్ షాప్: ఎంపీ మార్గాని భరత్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైసీపీ ఎంపీ మార్గాని భరత్ ఏపీలో తెలుగుదేశం పార్టీ నేతల తీరుపై తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. కావాలని జగన్ మోహన్ రెడ్డి పాలన పై తెలుగుదేశం పార్టీ బురదజల్లే ప్రయత్నం చేస్తుందని రాజమండ్రి ఎంపీ మార్గాని భరత్ మండిపడ్డారు. ఇక రాజమండ్రి రాజకీయాలపైనా ఆయన ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

YSRCP MP Margani Bharat expressed deep displeasure over the attitude of TDP leaders in the AP. Rajahmundry MP Margani Bharat was incensed that the TDP was deliberately trying to blame over Jagan's rule.