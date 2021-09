గన్నవరంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం..ప్లాస్టిక్ సంచుల తయారీ పరిశ్రమలో ఎగసిపడుతున్న మంటలు

Andhra Pradesh

కృష్ణాజిల్లా గన్నవరంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. గన్నవరం మండలం తెంపల్లిలో విజయ పారి మిల్స్ లో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ప్లాస్టిక్ సంచులు తయారు చేసే కంపెనీ కావడంతో మంటలు క్షణాల్లోనే ఫ్యాక్టరీ అంతా వ్యాపించాయి. పెద్ద ఎత్తున ఎగిసిపడుతున్న మంటలను చూసి స్థానికులు భయంతో పరుగులు తీశారు. ప్లాస్టిక్ సంచులు తయారు చేసే కంపెనీ కావడంతో నల్లని దట్టమైన పొగ ఆ ప్రాంతమంతా అలముకుంది.

A massive fire broke out in Krishna district Gannavaram. A fire broke out at Vijaya Pari Mills in Gannavaram Mandal Tempally. Being a company that makes plastic bags, the fire spread throughout the factory within minutes.