టీడీపీలోకి సుచరిత - భర్తతో పాటే అడుగులు..!?

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

మాజీ హోం మంత్రి మేకతోటి సుచరిత వైసీపీ వీడుతున్నారా. వైసీపీని వీడేది లేదని పదేపదే చెబుతూ వచ్చిన సుచరిత ఆలోచనల్లో మార్పు వచ్చింది. సుచరిత భర్త టీడీపీలో చేరేందుకు రంగం సిద్దమైంది. ఎంపీగా పోటీ చేసేందుకు అవకాశం వచ్చినట్లుగా తెలుస్తోంది. దీంతో, భర్తతో పాటుగా సుచరిత కూడా పార్టీ మారేందుకు సిద్దమయ్యారని సొంత వర్గంలోనే పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం సాగుతోంది. తొలి నుంచి సీఎం జగన్ కుటుంబం పైన విధేయతతో ఉన్న సుచిరత..మంత్రి పదవి కోల్పోయిన సమయం నుంచి పార్టీతో కొంత అంటీ ముట్టనట్లుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో భర్త అడుగు జాడల్లో టీడీపీలోకి వెళ్లేందుకు మార్గం సుగమం చేసుకుంటున్నారని గుంటూరు జిల్లా రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ వినిపిస్తోంది.

English summary

Former Home minister mekathoti sucharita likely to join in tdp along with her husbad, after her latest statement this disucssion became viral.