Tirumala వెంకన్న ఆస్తుల వెల్లడి - విలువ ఎన్నివేల కోట్లంటే...!!

ప్రపంచ ప్రసిద్ద పుణ్యక్షేత్రమైన తిరుమలి తిరుపతి దేవస్థానం ఆస్తుల వివరాలను ప్రకటించారు. టీటీడీ ఆస్తులకు సంబంధించిన వివరాలతో పాటుగా ఈ రోజు జరిగిన పాలక మండలి సమావేశంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. శ్రీవారి ప్రసాదాల తయ్యారికి వినియోగించే పదార్దాలను సేంద్రియ వ్యవసాయం ద్వారా పండించిన వాటినే వినియోగించాలని పాలక మండలి సమావేశంలో నిర్ణయించారు. రూ 95 కోట్ల ఖర్చుతో అయిదో యాత్రికుల వసతి సముదాయం నిర్మాణానికి పాలక మండలి ఆమోద ముద్ర వేసింది.

TTD Chiarnman reveals the value of TTD Assets is 960, total value is rs 85,700 cr. Board approved many keay decisions, and dicussed on preparedness for Brahmotsavas.